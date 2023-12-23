إزالة 40 موقعًا مشوهًا للبيئة والصحة العامة شرق الرياض

نفذت أمانة منطقة الرياض بالتعاون مع الجهات المعنية حملات أمنية مشتركة خلال الأسبوع الماضي لتعزيز السلامة البيئية، ومعالجة مخالفات التشوه البصري، شملت إزالة حظائر مواشي، مباني خشبية عشوائية، مسالخ غير نظامية، معالجة مظاهر مشوهة للبيئة، ومضرة بالصحة العامة، شرق العاصمة.

وبينت الأمانة أن الحملة المشتركة أسفرت عن إزالة 15 مسلخًا عشوائيًا، و13 من المباني الخشبية غير صالحة للاستخدام، و 8 حظائر عشوائية للحيوانات، و 4 خزانات مياه مخالفة، وشملت الحملة إزالة تعديات على طريق الثمامة، ومظاهر بيئية مزعجة للسكان.

الحملات الميدانية المشتركة لإزالة المواقع المخالفة، تأتي في إطار جهود أمانة الرياض لتحسين المشهد الحضري، ضمان السلامة والصحة الوقائية، وصولًا إلى بيئة مستدامة، ترتقي بجودة الحياة.