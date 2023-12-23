غدًا.. انطلاق ربع نهائي كأس الاتحاد السعودي لكرة الصالات

تنطلق غدًا الأحد، منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد السعودي لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي 2022-2023، بمشاركة أندية الاتفاق، الوادي، النصر، السر، الرياض، رضوى، العلا والسروات.

وتحتضن الصالة الخضراء بالدمام مباريات البطولة خلال الفترة من 24-30 ديسمبر الجاري، حيث تقام غدًا مباريات الدور ربع النهائي والتي ستجمع السروات مع العلا، الرياض مع رضوى، النصر مع السر والاتفاق مع الوادي.

وتقام يوم الأربعاء المقبل مباراتا الدور نصف النهائي حيث يلتقي الفائز من السروات والعلا مع الفائز من الرياض ورضوى.

فيما يلتقي الفائز من النصر والسر مع الفائز من الاتفاق والوادي، لتقام المباراة النهائية يوم السبت المقبل.