استشهاد 214 فلسطينياً بقطاع غزة في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم السبت، عن استشهاد 214 فلسطينياً وإصابة المئات بجروح في سلسة الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي الذي استهدف قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن طواقمها تمكنت من انتشال 137 شهيداً من شمال قطاع غزة، قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال توغلها في جباليا وبيت لاهيا شمال القطاع، والذي دمرت عمليات القصف 70% من المنازل والمنشآت فيه.

وأوضحت أن عدد شهداء العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 20271 شهيداً و53700 جريح، معظمهم من الأطفال والنساء، يضاف لذلك نحو 8000 مفقود تحت ركام المنازل المدمرة، مجددة مطالبتها للمجتمع الدولي بضرورة إرسال مستشفيات ميدانية لإنقاذ حياة جرحى العدوان، خاصةً مع استمرار انهيار المنظومة الصحية في مستشفيات القطاع، بسبب القصف الإسرائيلي لها، ونفاذ الأدوية والوقود.