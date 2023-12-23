الاتحاد يسقط بثلاثية أمام الرائد قبل قمة النصر

خسر الاتحاد على يد ضيفه الرائد بنتيجة 1-3 مساء اليوم السبت في الجولة 18 من دوري روشن للمحترفين، ليزيد أوجاعه قبل مواجهة النصر المرتقبة.

وتعرض الاتحاد لصدمة مبكرة تمثلت في طرد مدافعه مدالله العليان في الدقيقة 12، ما مهد الطريق أمام الرائد للتقدم بهدف حمل توقيع لاعب وسطه المغربي كريم البركاوي في الدقيقة 22.

لكن رغم النقص العددي تمكن البرازيلي رومارينيو من إدراك التعادل للاتحاد في الدقيقة 25.

وفي الشوط الثاني سجل البركاوي الهدف الثاني له وللرائد في الدقيقة 72، ثم أحرز محمد الدوسري الهدف الثالث في الثواني الأخيرة.

الفوز رفع رصيد الرائد إلى 16 نقطة ليغادر منطقة الهبوط ويتقدم للمركز الخامس عشر.

وتوقف رصيد الاتحاد حامل اللقب عند 28 نقطة في المركز السادس، بعد هزيمته في أول مباراة له منذ خسارته أمام الأهلي المصري 1 /3 في مونديال الأندية بجدة.

وخسر الاتحاد في الدوري للمرة الثانية على التوالي بعد خسارته على ملعب ضمك 1 /3 في الجولة الماضية.