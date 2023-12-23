“بيك أب” فورد الكهربائية القادمة.. تحفة الرفاهية المثالية للتخييم

قدمت شركة فورد براءة اختراع جديدة لصندوق خلفي لسيارات البيك آب، يمكن أن يدور للأعلى بطريقة تشبه صندوق سيارات الدفع الرباعي، والذي يعرف بشكل أكثر شيوعًا باسم الباب الأوسط، لتصبح مثالية للتخييم.

وفقًا لشركة فورد، يمكن تركيب هذا الباب بطريقة يمكن تخزينها في وضع مغلق، ولكنه يمكن أيضًا تحريكه لأعلى لتعريض المقصورة للعالم الخارجي.

يتألف الباب الأوسط من لوحتين متصلتين في المنتصف، ما يتيح للوحتين الدوران على محور، ما يوفر الأمان في وضع التخزين ومزايا كثيرة في الوضع المفتوح.

تم تصميم هذا الابتكار بشكل رئيسي لتجميع الخيمة حول الشاحنة، حيث تنزلق جيوب الخيمة فوق المرايا الجانبية وتثبت بواسطة جيوب مربوطة. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن توصيل الخيمة باستخدام أعمدة وأوتاد الخيمة القديمة، ما يوفر مساحة للمخيمين للاستمتاع بالتخييم.

ويُشار إلى أن الباب الأوسط المفتوح يؤدي إلى خيمة تقليدية يمكن للمخيمين استخدامها للدخول والخروج من السيارة.

وفيما يتعلق بالتخييم، فإن فورد تدرس كيفية تحسين تجربة التخييم داخل شاحنتها الكهربائية القادمة، حيث يمكن طي المقاعد لتوفير سطح للنوم، واستخدام سخانات ومبردات المقاعد لجعل التخييم أكثر راحة. ويُشار إلى أنه يمكن نفخ المثانات لتقديم وظيفة تدليك المقعد القياسية وإفراغها من الهواء حتى تجد العربة الوضع المثالي.

من اللافت أيضًا أن فورد تخطط لتوسيع وتعديل هذا النظام في المستقبل، ما يشير إلى أن هناك تطورات إضافية في الأفق.