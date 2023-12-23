المسحل: فيفا استطلع رأينا لاستضافة بطولات عالمية مصغرة

كشف ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن الدولي لكرة القدم "فيفا" استطلع رأي السعودية لاستضافة بطولات عالمية مصغرة.

واستضافت السعودية كأس العالم للأندية 2023 في وقت سابق من ديسمبر الجاري، فيما تنظم المملكة كأس العالم للمنتخبات عام 2034.

وقال المسحل، في تصريحات لبرنامج "المنتصف" عبر قناة "الإخبارية"، ردًا على سؤال حول زيارات السويسري جياني إنفانتينو، رئيس "فيفا"، الكثيرة للسعودية في الفترة الأخيرة، "هذه الزيارات ليس لها علاقة مباشرة بمونديال 2034، لكن لها علاقة بحجم الاستثمار الذي تقوم به السعودية في كرة القدم".

وأضاف "هناك حراك كبير، هناك سعي لتنظيم أحداث رياضية كثيرة، كان آخرها مونديال الأندية، فيفا كان يسعى لتنظيم بطولات مصغرة، واستطلع رأينا حول ما كنا نريد استضافتها".

واختتم "السعودية أيضًا ستستضيف كأس آسيا لأول مرة في تاريخها، قبل الحدث الكبير مونديال 2034".