الاتحاد في ورطة.. الغيابات تثقل كاهل جاياردو قبل قمة النصر

يعيش الاتحاد وضعًا كارثيًا قبل مباراة النصر المرتقبة، سواء على الصعيد الفني وتراجع النتائج، أو من خلال الغيابات التي ضربت صفوف الفريق.

ويستضيف الاتحاد نظيره النصر يوم الثلاثاء المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة 17 لدوري روشن للمحترفين.

وخسر الاتحاد على يد الرائد بنتيجة 1-3 مساء اليوم السبت ضمن الجولة 18 من المسابقة، ليزيد أوجاع العميد.

وتأتي الخسارة بعد نحو أسبوع على هزيمة الاتحاد أمام الأهلي المصري بنتيجة 1-3 أيضًا في الدور الثاني من كأس العالم للأندية 2023.

وهذه هي الهزيمة الثانية للاتحاد على التوالي في دوري روشن، بعد أن سبق له السقوط أيضًا على يد ضمك بذات النتيجة.

ونتيجة لهذه المباريات، تجمد رصيد الاتحاد عند 28 نقطة في المركز السادس.

تراجع مستوى النجوم

وبخلاف النتائج، فإن الاتحاد يعاني أيضًا من تراجع مستوى لاعبيه الكبار، وعلى رأسهم الفرنسي كريم بنزيما، قائد الفريق.

ولم يقدم بنزيما أداءً جيدًا في مباراة الرائد، ليكون أحد أسباب الخسارة اليوم، حيث اعترف الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، مدرب الفريق، بأن استبدال اللاعب كان لأسباب فنية، وليس لتعرضه لإصابة.

وطوال 75 دقيقة، لم يسدد بنزيما أي تسديدة في إطار المرمى، حيث صوب كرة واحدة أبعدها الدفاع قبل أن تصل إلى الحارس.

فضلًا عن ذلك، حصل بنزيما على تقييم 6.5 درجات من 10، وفقا لشبكة "سوفا سكور" المتخصصة.

غيابات بالجملة

وبعيدًا عن تراجع الأداء والنتائج للاتحاد، فإن جاياردو سيكون في وضع صعب مع الاتحاد يوم الثلاثاء المقبل أمام النصر، في ظل الغيابات العديدة التي تضرب صفوف الفريق.

ويفتقد الاتحاد خدمات أحمد حجازي وجواو فيليبي جوتا لعدم قيدهما في قائمة الفريق المحلية، إذ يشاركان فقط في دوري أبطال آسيا، لحين حسم موقفهما في فترة الانتقالات الشتوية.

ويغيب للإصابة كل من عمر هوساوي، وأحمد شراحيلي، ولويز فيليبي، ومهند الشنقيطي، وسويلم المنهالي، وزكريا هوساوي، وأحمد بامسعود، علمًا بأن الأخير تعرض للإصابة في مباراة الرائد اليوم.

كما يغيب مدالله العليان للإيقاف بعد تعرضه للطرد أمام الرائد.

وفي سابقة لم تحدث من قبل، دخل الاتحاد مباراة اليوم وعلى دكة بدلائه 5 لاعبين فقط، بينهم حارسا مرمى، لعدم تواجد لاعبين متاحين في قائمته المحلية.

واضطر جاياردو للدفع بفابينيو، ونجولو كانتي في قلب الدفاع أمام الرائد لتعويض النقص العددي.