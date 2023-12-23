رئيس الاتحاد السعودي: لا زيادة في عدد الأجانب

أكد ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عدم زيادة عدد اللاعبين الأجانب عن 8 في كل نادٍ بدوري روشن للمحترفين خلال فترة القيد الشتوية.

وصرح المسحل لبرنامج "المنتصف" المذاع على قناة "الإخبارية"، "لن تكون هناك زيادة في عدد أجانب كل فريق خلال الموسم الجاري".

وأضاف "سنعلن خلال الأسابيع القليلة القادمة عن إمكانية زيادة عدد الأجانب من عدمه للموسم المقبل".

كما استبعد المسحل إمكانية زيادة عدد أندية دوري روشن للمحترفين لأكثر من 18 ناديًا في الموسم المقبل، حيث قال "لن يكون هناك زيادة لعدد أندية المسابقة في المستقبل القريب".