ناقد رياضي: جماهير وإعلام الاتحاد وراء تراجع الفريق

يرى الناقد الرياضي عبدالله خوقير أن جماهير الاتحاد وإعلامه وراء الحالة التي وصل إليها الفريق في الوقت الحالي.

وقال خوقير، عبر برنامج "الديوانية" المذاع عبر قناة "الرياضية السعودية"، "الاتحاد وجماهيره وإعلامه أخذوا أكثر من حقهم، وهم من دفعوا الإدارة لارتكاب هذه الأخطاء، ليصل الفريق في النهاية إلى هذه الحالة. صندوق الاستثمار لم يتأخر على الاتحاد في أي طلب".

وأضاف "لو كان الهلال أو النصر أو حتى الأهلي في مكان الاتحاد بكأس العالم للأندية 2023 لقدموا نتائج أفضل، كان من السهل أن يتوج فريق سعودي باللقب، لأن مانشستر سيتي كان يفتقد نجومه".

#عبدالله_خوقير | الاتحاديون أخذوا أكثر من حقهم، وجماهير الاتحاد وإعلامهم هم من أوصل الإدارة لهذه الأخطاء#الديوانيه#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/bdzvs4H6Eb — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 23, 2023

وتراجعت نتائج الاتحاد بصورة ملحوظة، إذ خسر 3 من أصل آخر 4 مباريات لعبها في كل البطولات.

وخسر الاتحاد بنتيجة 1-3 على يد الرائد مساء السبت ضمن الجولة 18 من دوري روشن للمحترفين، وذلك بعد خسارته على يد الأهلي المصري في كأس العالم للأندية.

ومن قبلها كان الاتحاد خسر أمام ضمك في الجولة 16 من دوري روشن للمحترفين.

وتأتي هذه النتائج قبل أيام من مواجهة النصر يوم الثلاثاء المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة 17 للمسابقة المحلية.