أكبر سوق للألعاب في العالم تتلقى ضربة حكومية جديدة

أثارت القواعد التنظيمية التي أُعلنت عنها هيئة التنظيم الصينية يوم الجمعة، فيما يتعلق بتقليص الإنفاق على الألعاب الإلكترونية، صدمة كبيرة في الأسواق، ظهرت في التراجع الواضح لأسهم شركات الألعاب، ما دفع الهيئة إلى التأكيد على دراستها لردود الفعل الناجمة عن هذه القرارات.

وفي بيان أصدرته يوم السبت، أعلن المنظمون أن مسودة القواعد الجديدة لألعاب الفيديو عبر الإنترنت في الصين تهدف إلى دعم نمو هذه الصناعة، مشيرين إلى أن الحكومة ستعمل على تحسين القواعد بعد دراسة جادة لآراء الجمهور.

وكانت الصين قد أطلقت مجموعة شاملة من القواعد المقترحة تستهدف تقليل الإنفاق والوقت الذي يخصصه اللاعبون للألعاب الإلكترونية، ما أثر سلبًا على أكبر سوق للألعاب في العالم، وأدى إلى تراجع قيمة شركات مثل Tencent Holdings وNetease.

ووفقًا لمسودة القواعد، ستمنع الألعاب عبر الإنترنت من منح اللاعبين مكافآت يومية أو عند إجراء تسجيل دخول يومي، كما ستفرض حدودًا على الإنفاق الرقمي داخل اللعبة. كما سيتم منع المضاربة والمزاد العلني لعناصر الألعاب الافتراضية بهدف الحد من الإنفاق المفرط.

وأكدت الإدارة الوطنية للصحافة والنشر، في بيانها على الإنترنت، أن مسودة القواعد تهدف إلى "حماية وتعزيز التنمية الصحية والمزدهرة لصناعة الألعاب عبر الإنترنت". وأعربت الهيئة عن استعدادها لدراسة بجدية المخاوف المعبر عنها، مؤكدة أنها ستعمل على تعديل القواعد باستمرار بناءً على آراء الهيئات الحكومية والشركات والمستخدمين.