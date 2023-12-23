العليان بعد طرده أمام الرائد: أعتذر لجماهير الاتحاد وأشعر بحزنهم

قدم مدالله العليان، مدافع الاتحاد، اعتذاره لجماهير الفريق بعد طرده في مباراة الرائد، ما تسبب في خسارة العميد.

وواصل الاتحاد نتائجه المخيبة بالسقوط على يد الرائد بثلاثة أهداف مقابل واحد في مباراة أقيمت مساء أمس في المرحلة 18 من دوري روشن للمحترفين.

وطُرد العليان بعد 12 دقيقة على صافرة حكم المباراة، ما كان سببًا في خسارة فريق النمور الثانية على التوالي في المسابقة.

وصرح العليان لبرنامج "دورينا غير" عبر قناة "السعودية"، "أود أن أقدم اعتذاري لجماهير الاتحاد عما حدث في مباراة الرائد".

وأضاف "أرى أني أتحمل مسؤولية الخسارة بنسبة كبيرة".

وواصل "الجماهير تعرف أني أحب الاتحاد وأرغب دائمًا في تقديم كل ما لدي، لكني اليوم حزين جدًا لأني أشعر بحزن الجماهير".

واختتم المدافع تصريحاته بالقول "كان يوم صعب لكني أعد الجماهير بأن أظهر بمستوى أفضل في الفترة المقبلة".

ويستعد الاتحاد لملاقاة النصر يوم الثلاثاء المقبل في قمة دوري روشن، لكن العليان سيغيب عن المباراة بسبب الطرد.