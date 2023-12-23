تقارير: الرباط الصليبي يضرب لاعبًا جديدًا في الاتحاد

أكدت تقارير إعلامية الاشتباه في إصابة أحمد بامسعود بقطع في الرباط الصليبي للركبة في مباراة الرائد التي جرت مساء أمس السبت في دوري روشن للمحترفين.

واضطر مارسيلو جاياردو، مدرب الاتحاد، لاستبدال بامسعود قبل 3 قائق على نهاية الوقت الأصلي للمباراة، بعد إصابته.

ولم يكشف الاتحاد بعد عن طبيعة الإصابة، حيث من المتوقع أن يعلن النادي عن التفاصيل في بيان رسمي.

لكن قناة SSC أشارت إلى أن هناك اشتباهًا في أن يكون بامسعود قد تعرض بالفعل للإصابة بقطع في الرباط الصليبي لركبته.

وهناك مخاوف من تعرض بامسعود لإصابة بالرباط الصليبي، خصوصًا أنها ستنهي موسمه، كما الأمر مع أحمد شراحيلي، الذي يغيب منذ بداية الموسم الجاري.