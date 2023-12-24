الأرصاد: هطول أمطار رعدية على عدة مناطق في السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأحد، هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، الباحة، عسير وجازان، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من منطقة تبوك.

البحر الأحمر

وذكر المركز الوطني للأرصاد في تقريره أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيا إلى غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

اقرأ أيضًا: “الموارد البشرية”: دخول توطين مهن المبيعات والمشتريات وإدارة المشاريع حيز التنفيذ

ويصل ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الخليج العربي

وأشار المركز الوطني للأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-20 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.