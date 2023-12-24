التشكيل المتوقع.. تشيلسي أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

يحل فريق تشيلسى ضيفا ثقيلا على وولفرهامبتون فى المواجهة المقرر إقامتها فى الثالثة عصر اليوم الأحد، على ملعب "مولينيو"، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل تشيلسي المركز العاشر عشر فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 22 نقطة، فيما يتواجد وولفرهامبتون فى المرتبة الثالثة عشرة برصيد 19 نقطة.

وجاء تشكيل تشيلسى المتوقع فى المباراة كالتالى:

حراسة المرمى: جورجي بيتروفيتش.

خط الدفاع: تياجو سيلفا – بدياشيلي - ليفي كولويل - أكسيل ديساسي.

خط الوسط: كايسيدو - إنزو فيرنانديز – كالاجير.

خط الهجوم: كول بالمر - جاكسون - ستيرلينج