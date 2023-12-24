إعلامي يكشف مفاجأة: لاعبو الاتحاد انتظروا في الباص نصف ساعة من أجل حلاق أحد النجوم!!

واصل فريق الاتحاد نتائجه السلبية بعد الخسارة من الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات دوري روشن.

وكشف الإعلامي هتان النجار عن فضائح لنجوم الاتحاد خلال تصريحات عبر قناة "SSC": "ليس من المنطقي أن ينتظر اللاعبين في الحافلة نصف ساعة، بسبب انتظار أحد اللاعبين الذي يُريد جلب الحلاق الخاص به!".

وأضاف: "عبد الرحمن العبود ادعى الإصابة في مباراة ضمك، وبعد المباراة عرض عليه مدربه مارسيلو جاياردو مراجعة الطبيب، والذي أكد أنه لا يعاني من أي إصابة".

وواصل: "وهذه هي عقلية عبد الرحمن العبود، ومشكلته مع نونو سانتو بدأت الموسم الماضي، وأصبح اللاعب في طي النسيان لأن الفريق كانت نتائجه جيدة، وهذا الموسم عندما أصبحت النتائج سيئة تحدثت الجماهير عنه".