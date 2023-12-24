تعليق مثير من حامد البلوي عن مشاكل الاتحاد: النظام لا يطبق على الجميع

تحدث حامد البلوي الرئيس التنفيذي السابق لنادي الاتحاد عن سبب المشاكل التي يعيشها العميد في الوقت الحالي.

وتلقى الاتحاد خسارة من الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات دوري روشن ليواصل عروضه الضعيفة.

وقال :"في ‎الاتحاد هنالك لاعبين يغيبون عن التدريبات، ويتأخرون ولا تتم معاقبتهم!".

وتابع :"في ‎الاتحاد النظام لا يُطبق على الجميع!".

وشدد البلوي على ضرورة فرض العقوبات على أي لاعب مقصر من أجل عودة الفريق إلى طريق الانتصارات.

وبدأت إدارة الاتحاد التجهيز لغربلة كاملة داخل الفريق في ميركاتو الشتاء من أجل تصحيح الأوضاع وحل المشاكل الموجودة.