الحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين في غزة تتجاوز الـ 595 مليون ريال

تجاوز مبلغ التبرعات في الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة حاجز الـ 595 مليون ريال من إجمالي عدد المتبرعين المشاركين في الحملة حتى الآن 1,290,859 متبرعًا.

ووصل حجم التبرعات عبر منصة "ساهم" التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في إطار الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مبلغ 595,251,874 ريال.

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ووجّه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بإطلاق حملة شعبية عبر منصة "ساهم"، وذلك لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأعلن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، عن تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لحملة التبرعات الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بمبلغ وقدره 30 مليون ريال.

بدوره، نوه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أن منصة "ساهم" هي المنصة الوحيدة لجمع التبرعات الخارجية في المملكة، مشيرًا إلى أن المنصة لا تتقاضى أي رسوم لعملية التبرع.

ويمكن التبرع للحملة عبر منصة "ساهم" على الرابط الإلكتروني التالي: https://sahem.ksrelief.org/Gaza

كما يمكن للمتبرعين إرسال حوالاتهم بشكل مباشر من خلال الحساب البنكي الخاص بالحملة (SA5580000504608018899998) مصرف الراجحي، أو تحميل تطبيق "ساهم" على أجهزة الجوال عبر متجري أبل وقوقل بلاي.