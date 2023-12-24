“هيئة العقار” تدعو الملاَّك في 48 حيًا بالرياض والدمام والمدنية المنورة لتسجيل عقاراتهم

دعت الهيئة العامة للعقار، اليوم الأحد، ملاَّك العقارات في 48 حيًا بالرياض، والدمام، والمدينة المنورة، لتسجيل عقاراتهم في السجل العقاري، ابتداءً من اليوم الموافق 24 ديسمبر الجاري وحتى نهاية يوم 28 مارس 2024م.

وقالت الهيئة العامة للعقار في بيان لها، إن التسجيل الأول للعقارات في هذه الأحياء يتم عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية https://rer.sa/rer-services-ar.

ويتعين على ملاك العقارات السكنية والتجارية وغيرها في الأحياء تقديم طلب التسجيل العيني الأول، مرفقًا به المستندات المثبتة للعقار وهي: "صك إلكتروني صادر من وزارة العدل مكتمل البيانات مستوفٍ لشروط الملكية، وهوية سارية، ووكالة في حال كان مقدم الطلب وكيل عن المالك".

المرحلة الثالثة من السجل العقاري

وأشارت الهيئة إلى أن هذه المرحلة تُعد هي المرحلة الثالثة في رحلة أعمال السجل العقاري وتشمل 46 حيًا بمدينة الرياض هي: حي الملك سلمان، والبساتين، والتضامن، والزاهر، والرسالة، والراية، والعلا، والمشرق، والخير، والعارض، والنرجس، والقيروان، والياسمين، والملقا، والصحافة، والندى، والربيع، والعقيق، وحطين، والنخيل، والمحمدية، والملك فهد، والورود، والرحمانية، والرائد، وجامعة الملك سعود، والمرسلات، والمغرزات، والنزهة، والملك عبدالله، والروضة، والقدس، والحمراء، والشهداء، وقرطبة، وجامعة الامام محمد بن سعود، والأندلس، والملك فيصل، وغرناطة، والنهضة، والخليج، وإشبيلية، واليرموك، والمونسية، والمعيزيلة، والقادسية ، إضافة إلى حي الشعلة بمدينة الدمام، وحي العاقول في المدينة المنورة.

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وتضم هذه المرحلة الثالثة أكثر من 368,565 ألف قطعة عقارية، وأنَّ السجلات العقارية التي يبدأ إصدارها اليوم في هذه الأحياء تتضمن بيانات وأوصاف العقار، وحالته وجميع ما يتعلق به من حقوق والتزامات وتصرفات عقارية مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية من خلال الرفع المساحي والإحداثيات الجغرافية للعقارات التي تمت خلال الفترة الماضية.

شركة السجل العقاري

وأكملت شركة "السجل العقاري" استعدادها لتسجيل العقارات عن طريق المنصة الإلكترونية، أو زيارة المستفيدين لمراكز خدمة مستفيدي السجل العقاري في رويال مول بمدينة الرياض، وفي البوابة الاقتصادية في مدينة الدمام، وفرع مركز خدمة العملاء لأمانة المدينة المنورة في عالية سنتر، وذلك طوال أيام العمل من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الخامسة مساءً.

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وتم تجهيز هذه المراكز لتقديم الدعم للمستفيدين في تسجيل عقاراتهم، ومساعدتهم على استخدام الخدمات الإلكترونية من خلال أجهزة الخدمة الذاتية المتوفرة في المركز، إضافة إلى الرقم الموحد للاستفسارات 199002 الذي تم تخصيصه للإجابة على أي استفسارات أو متابعة للطلبات، ولتسهيل عملية التسجيل يمكن للمستفيدين الراغبين في زيارة مراكز خدمة العملاء حجز موعد عن طريق الموقع الرسمي للسجل العقاري https://bookmyappointment.rer.sa/ar/AppointmentIndex .