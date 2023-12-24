“المملكة القابضة” تعلن تأسيس شركة “واجهة البحر المحدودة” لتطوير مجمع سياحي

أعلنت شركة المملكة القابضة، اليوم الأحد، عن تأسيس شركة واجهة البحر المحدودة، لتنفيذ مشروع مشترك لتطوير مجمع سياحي يتم تشغيله من قبل مجموعة فنادق ومنتجعات فورسيزونز في جزيرة شورى.

وقالت شركة المملكة القابضة، في بيان اليوم الأحد على "تداول السعودية" إنها قامت من خلال شركة واجهة البحر المحدودة وشركة تابعة لشركة البحر الأحمر الدولية باسم شركة البحر الأحمر الثانية للاستثمار، بتأسيس شركة مشروع مشترك باسم شركة شرق الشورى الثالثة العقارية، وتوقيع اتفاقية شراكة في 21 ديسمبر الجاري.

وأشارت "المملكة القابضة" إلى أن المشروع يتضمن تأسيس شركة تعود ملكية 50% من رأس مالها لشركة ذات غرض خاص - قيد التأسيس - مملوكة بالكامل لشركة المملكة، و50% من رأس مالها لشركة ذات غرض خاص مملوكة لشركة البحر الأحمر الدولية.

دومن المتوقع أن تبلغ ميزانية المشروع 2.0 مليار ريال سعودي تقريباً، علماً أن شركة المملكة وشركة البحر الأحمر الدولية ملزمتين باستثمار مبلغ 258 مليون ريال سعودي في المشروع، من كل منهما، وذلك من خلال شركتين ذات غرض خاص تابعتين لكل منهما، على أن يتم تمويل المبلغ المتبقي من الالتزامات الرأسمالية عن طريق الاقتراض من قبل شركة المشروع.