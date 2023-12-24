مشاجرة وتراشق ألفاظ بسبب صورة بين الهريفي والتويجري وخيمي

شن فهد الهريفي هجوما على الإعلامي ماجد التويجري متهما إياه بتعمد ذكر اسمه أكثر من مرة في برنامجه "ركلة ترجيح"وفتح الباب للحديث عنه، وهو ما اثار غضبه بصورة كبيرة.

وكان موضع الحديث هذه المرة لقاء لماجد التويجري مع اللاعب صالح خليفة، سأله فيه عن رأي قديم للاعب ماجد عبدالله يقول فيه تعليقاً على صورة جمعته بيوسف خميس وصالح خليفة إنهما أعظم لاعبي وسط مروا على الكرة السعودية.

وحاول التويجري في اللقاء استدراج صالح خليفة للحديث عن الهريفي، وعن سبب عدم ذكر ماجد عبدالله له، بالرغم من أن اللاعبين لعبا جنباً إلى جنب فترات طويلة في النادي والمنتخب.

إلا أن خليفة لم يتوسع أكثر في موضوع الصورة واكتفى بالقول إن «رأي ماجد في فهد الهريفي خاص به».

وتابع الدولي السابق: «الهريفي يظل لاعب كبير وأنا احترامه، وأظن أن ثقته بنفسه عالية».

وكتب الهريفي عبر حسابه على تويتر:

"حسبي الله ونعم الوكيل ..والله ولا شفت الصورة ولا اعلم به ..!!!..لمتى هذا المخلوق ..يأخذني محتوى للإساءة مع كل ضيف يستضيفه".

وتابع :"و ماهي غريبة من معلمي وأستاذي الكبير اخوي صالح خليفة هذا الكلام والإنصاف ..كان يفتكره مثل ضيوفه السابقين ..فرق وخلق بينه وبين حاتم وغيره

هذا ما هو حامل شاهدة ( كمبارس ) ..!!!".

في إشارة إلى اللاعب السابق وأستاذ الجامعة الحالي حاتم خيمي.

وعلق ماجد التويجري على تغريدة الهريفي :"افضل محلل كروي في الوطن العربي حاتم خايم يدرس في الجامعات إذا تحب التوسط لك عشان تتعلم منه أنا حاضر".

يقصد خيمي،

وتابع :"‏‎وش فيك زعلان يا بو سطام ترى أنا إعلامي اقوم بدوري إهداء من كذا".

وتداخل حاتم خيمي كذلك في الجدل بتغريدة على منصة x :"رحم الله الراحل الكبير الامير عبدالرحمن بن سعود ..كان يعرف الرجال ويعرف اشباه الرجال الجهلة..إذا أنت اكرمت الكريم ملكته..وإن أنت اكرمت اللئبم تمردا".