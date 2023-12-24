الدفاع: المملكة تفوز برئاسة المنتدى البحري للمحيط الهندي IONS

أعلنت وزارة الدفاع عن فوز المملكة برئاسة المنتدى البحري للمحيط الهندي IONS للفترة من 2027 إلى 2029، بإجماع الدول الأعضاء والمراقبين خلال الاجتماع الرئاسي المنعقد في مملكة تايلاند.

وقالت الوزارة إن المنتدى يعد مبادرة تطوعية تجمع القوات البحرية ووكالات الأمن البحري للدول المطلة على المحيط الهندي لزيادة التعاون البحري.

المنتدى يهدف كذلك لإقامة تجمع مفتوح وشامل لمناقشة القضايا البحرية الإقليمية، وتبادل المعلومات بين القوات البحرية والوكالات البحرية للدول الأعضاء والمراقبين، وتنفيذ تمارين مشتركة تحت مظلة المنتدى.

ويضم المنتدى 25 دولة عضوًا، و8 مراقبين.