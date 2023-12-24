القيادة تهنئ رئيس المجلس الرئاسي الليبي بذكرى استقلال بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، إلى الدكتور محمد يونس المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، ولحكومة وشعب دولة ليبيا الشقيق، المزيد من الأمن والاستقرار.

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بدوره، بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، إلى الدكتور محمد يونس المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، ولحكومة وشعب دولة ليبيا الشقيق، المزيد من الأمن والاستقرار.