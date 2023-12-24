“الناقة ليست حيوان”.. المخلفي يثير الجدل والقرني يرد بالأدلة القرآنية

حالة من الجدل أثارها، مشاري المخلفي، في برنامج "مجلس الصياهد" على قناة "الصحراء" امتدت إلى مواقع التواصل الاجتماعي حيث اعتبر أن الناقة ليست حيوانًا، واستند المخلفي في تصريحه إلى أن لا يوجد أي دليل يؤكد صراحة أن الناقة من الحيوانات.

ورد الداعية الإسلامي عائض القرني، الذي كان ضيفًا في نفس البرنامج على قناة "الصحراء" على تصريحات مشاري المخلفي، قائلاً: "الإبل من بهيمة الأنعام، وهي بذلك تدخل في جنس الحيوانات".

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وقدم القرني، عددًا من الأدلة من القرآن والسنّة تؤكد أن الناقة من الحيوانات، ومنها أنها ذكرت في الأضحية وتسميتها من قبل الرسول محمد بأنها "حُمر النعم".

وخالفه في الرأي المخلفي، الذي طالب بدليلاً يكون صريحًا مذكور فيه بإنها من الحيوانات.

وواصل القرني الرد على المخلفي قائلاً: "أنظر إلى الجاحظ كيف ذكرها في أصناف الحيوانات"، وأضاف بعد سؤال المخلفي من هو الجاحظ، قائلاً: "يقول واحد من العرب من العلماء، إن الدليل على إعجاز القرآن أن الجاحظ أنبهر من إعجاز القرآن".

وأضاف القرني، أن هناك كتاب له 6 مجلدات كله يتحدث ويتناول فصائل الحيوانات.

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واستمرت حالة الجدل في البرنامج، وانتقلت إلى مواقع التواصل الاجتماعي التي لاقت آلاف التعليقات والتغريدات، كما شارك القرني مقطع الفيديو على صفحته عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، مصحوبًا بتعليق "ما رأيكم؟" مع وجه ضاحك، وعلق الآلاف على تغريدة القرني.

وكان مجلس الوزراء قد وافق خلال جلسته يوم الثلاثاء الماضي على تسمية عام 2024 بـ "عام الإبل"؛ للاحتفاء بالقيمة الثقافية الفريدة التي تمثلها الإبل في حياة أبناء الجزيرة العربية، وتأصيل مكانتها الراسخة، وتعزيز حضورها محليًا ودوليًا.