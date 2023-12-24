هيئة العقار تكشف شروط رخصة الاستشارات العقارية

كشفت هيئة العقار عن شروط الحصول على رخصة الاستشارات العقارية وتحليل أسواق العقار.

وقال متحدث الهيئة، تيسير المفرج، اليوم الأحد، إن أهم الشروط هي الحصول على شهادة جامعية في تخصصات محددة مثل الاقتصاد والمالية وإدارة الأعمال، بالإضافة إلى خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال الاستشارات العقارية، أو خبرة لا تقل عن 10 سنوات في أي من الأنشطة العقارية فيما يتعلق بمجال التحليلات العقارية.

وأضاف المفرج أن اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية تضم عشرة بنود رئيسية، أهمها التزامات الشخص المرخص والمحظورات، بجانب اشتراطات العقد، وكذلك المخالفات الخاصة.

وأوضح أن الهيئة بدأت أمس استقبال طلبات الترشيح الخاصة بالتدريب، لافتا إلى أن التسجيل سيستمر لمدة 5 أيام وحتى الخميس المقبل.

وسيتم فحص المتقدمين والتأكد من مطابقة الاشتراطات الموجودة عندهم ثم يتم إخبارهم بموعد التدريب.