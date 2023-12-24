أليكسيس سانشيز على رادار نادي الاتحاد

يستهدف نادي الاتحاد التعاقد مع التشيلي أليكسيس سانشيز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بحسب ما أشارت صحفية "El Deportivo" التشيلية.

وأشارت الصحيفة التشيلية إلى وجود تحرك جديد لنادي الاتحاد لتصحيح أوضاع النادي بعد بداية موسم مخيبه للآمال.

وأوضحت الصحيفة أن مدرب نادي الاتحاد مارسيلو غاياردو، تواصل مع التشيلي أليكسيس سانشيز صاحب الـ 35 عام، لإقناعه بالانضمام لنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وتلقى سانشيز عرضًا من نادي الفتح لموسم واحد خلال الصيف الماضي، لكن صحيفة ليكيب الفرنسية كشفت أن الثنائي لم يتوصل إلى اتفاق نهائي خلال عملية تفاوضهم الصيف الماضي.

يذكر أن الفترة الشتوية بالدوري السعودي ستنطلق يوم 1 يناير وتمتد حتى نهاية الشهر.

وحظي سانشيز بمسيرة قوية في الدوري الإيطالي، حيث لعب 112 مباراة مع أودينيزي بين 2007 و2011، قبل أن يرحل إلى برشلونة الإسباني، ومنه إلى آرسنال صيف 2014.

ولعب سانشيز 3 مواسم متتالية مع إنتر ميلان، حيث انضم إليه صيف 2019 من مانشستر يونايتد الإنجليزي في صفقة مجّانية، وفي صيف 2022 غادر تجاه أولمبيك مارسيليا الفرنسي في صفقة مجّانية أيضًا.

خلال 3 مواسم مع إنتر ميلان، ساعد النادي في حصد مسابقة الدوري الإيطالي موسم (2020-2021) لأول مرّة منذ 10 سنوات، كما فاز بكأس إيطاليا والسوبر المحلي.