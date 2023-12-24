مدافع النصر يرفض ريال مدريد

يبحث نادي ريال مدريد الإسباني عن ضم مدافع جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك عقب تعرض الثنائي إيدير ميليتاو وديفيد ألابا لإصابة طويلة.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن إيميريك لابورت مدافع النصر، ضمن الأسماء التي برزت على الساحة كصفقة محتملة لريال مدريد في الشتاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن لابورت سعيد في النصر ولن يغادر "العالمي"، كما أن الفريق السعودي لا يريد الاستغناء عنه في الوقت الحالي.

وأوضحت أن النصر استثمر 25 مليون يورو في الصيف الماضي لضم لابورت، من أجل المنافسة على لقبي الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا، ويريد الحفاظ على هذه الخطة.

وذكرت أن لابورت يشعر بالسعادة في السعودية، ويحصل على 15 مليون يورو سنويًا، وهو رقم لن يقدر ريال مدريد على معادلته، حتى لو انتقل اللاعب إلى الميرنجي على سبيل الإعارة.