كأس آسيا 2023 | قد تكون المشاركة الأخيرة لجيل كامل.. ورقم صعب لـ”كريري”

يستعد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة مدربه الإيطالي روبرتو مانشيني، لخوض منافسات بطولة كأس آسيا في قطر، بداية من الشهر المقبل.

ويسعى "الأخضر" للظهور بشكل قوي من أجل استعادة لقب كأس آسيا، الغائب عن خزائنه منذ نسخة 1996.

وأوقعت قرعة دور المجموعات، المنتخب السعودي في المجموعة السادسة رفقة كل من عمان وتايلاند وقيرغيزستان.

وشاركت السعودية 10 مرات في البطولة الآسيوية، وحصدت اللقب 3 مرات في نسخ 1984 و1988 و1996.

المشاركة الأخيرة لجيل كامل

وقد تكون المشاركة في نسخة 2023، الأخيرة لجيل كامل، حيث يبلغ سالم الدوسري من العمر 32 عاما، وشارك في نسختين من قبل في 2015 و2019.

ورغم نجومية سلمان الفرج، لكنه شارك في نسخة واحدة بكأس آسيا، وتبدو مشاركته في نسخة 2023 محل شك نظرا لعدم مشاركته مع الهلال كأساسي، وقد يكون خارج قائمة المدرب مانشيني.

كما أن المشاركة القادمة ستكون الأخيرة لعلي البليهي، البالغ من العمر 34 عاما، الذي شارك في كأس آسيا 2019.

كريري صاحب الإنجاز الصعب

وعند الحديث عن كأس آسيا، يبرز اسم الدولي السعودي السابق سعود كريري، الذي بدأ مسيرته الكروية عام 1997 مع نادي القادسية، ومثل الفريق الأول بين عامي 2000 و2003.

وانتقل كريري بعد ذلك إلى صفوف اتحاد جدة، ليعيش الفترة الذهبية في مسيرته، إذ حقق 8 بطولات مع العميد، بينهم لقبين لدوري أبطال آسيا، ومثلهما في الدوري السعودي.

وفي 2014، انتقل سعود كريري إلى الهلال، ومثل الزعيم حتى عام 2016، فيما كانت محطته الأخيرة مع الشباب الذي لعب له عامي 2016 و2018.

وعلى صعيد المنتخب السعودي، حقق كريري، العديد من الإنجازات، حيث أحرز بطولتي العرب 2002 وخليجي 2003.

وخاض 133 مباراة دولية مع الأخضر، وسجل 7 أهداف، 3 منها في مباريات ودية، و4 في مواجهات رسمية.

يعد كريري صاحب الإنجاز الصعب، باعتباره اللاعب السعودي الوحيد الذي شارك في 4 نسخ بكأس آسيا أعوام 2004 و2007 و2011 و2015.

ويبدو الوصول إلى رقم كريري أو معادلته، صعبًا للغاية بالنسبة للجيل الحالي.