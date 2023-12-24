رونالدو يقرب مودريتش من الانتقال إلى النصر

كشفت تقارير صحفية اليوم، الأحد، أن لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد، توصل لاتفاق مع نادي النصر للانضمام إلى صفوفه فى الموسم المقبل، بعد نهاية رحلته مع فريق العاصمة الإسبانية حيث ينتهي عقد لاعب الوسط الكرواتي 38 عاما نهاية الموسم الجاري.

وقال موقع "todofichajes"، "لوكا مودريتش سيغادر ريال مدريد نهاية الموسم حيث أعلن اللاعب الكرواتي الدولي للنادي منذ عدة أسابيع أنه سيتوجه لمكان جديد فى مسيرته المهنية".

وأضاف الموقع، "الآن يرغب مودريتش فى الاستفادة من آخر 6 أشهر لديه في النادي لمحاولة إضافة لقب جديد إلى إنجازاته، ثم يعتزم الانتقال إلى السعودية؛ حيث يمكننا تأكيد أنه تم التوصل إلى اتفاق مغلق مع نادي النصر".

وأشار التقرير إلى أنه "على الرغم من أن مودريتش كان يمتلك عرضا قويا من إنتر ميامي الأمريكي، إلا أن تدخل كريستيانو رونالدو، نجم النصر ، كان حاسما فى قرار اللاعب، حيث إنه يتواصل باستمرار مع زميله السابق ويبدو أنه أقنعه بالانضمام إلى الفريق السعودي".