الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4695 فلسطينيًا من الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي

كشف نادي الأسير الفلسطيني اليوم الأحد، عن أن قوات الاحتلال الإسرائيلية، اعتقلت منذ هجمات السابع من أكتوبر الماضي، 4695 فلسطينيًا من الضفة الغربية المحتلة.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان له اليوم، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن لدى الاحتلال الإسرائيلي.

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وأكد نادي الأسير، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل حملات المداهمات والاعتقالات وينفذ عمليات تنكيل واسعة واعتداءات وانتهاكات عدة، فضلاً عن عمليات تحقيق ميداني، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين الفلسطينيين والاستيلاء على ممتلكاتهم.

وأشار نادي الأسير، إلى أن الأرقام بشأن الاعتقالات في الضفة الغربية تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا.