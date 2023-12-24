هيئة الغذاء والدواء تكشف إجراءات الوقاية من التسمم الغذائي

كشفت هيئة الغذاء والدواء اليوم الأحد عن أبرز التدابير الصحية التي يجب اتخاذها للوقاية من حالات التسمم الغذائي.

وأوضحت الهيئة عبر حسابها في منصة إكس (تويتر سابقاً) أنه يتعين حفظ الأطعمة في درجات حرارة مناسبة وضمان طهيها جيدًا حتى تصل إلى مرحلة الاستواء كإجراءات أساسية للحماية من التسمم الغذائي.

وأكدت الهيئة أن النظافة الشخصية الجيدة تُعتبر من أهم وسائل الوقاية، حيث يتضمن ذلك غسل اليدين بالماء والصابون بشكل جيد، وتجنب التعامل مع الطعام في حالة وجود أي علامات مرضية.

كما أكدت أهمية ارتداء القفازات وغطاء الرأس، مع تغيير القفازات في حال التعامل مع أنواع مختلفة من الطعام.

وألقت الهيئة الضوء على أهمية حفظ الطعام في درجات حرارة محددة، حيث يجب حفظ الطعام البارد عند 5 درجات مئوية، والطعام الساخن عند 60 درجة مئوية، بينما ينصح بتجميد الطعام عند -18 درجة مئوية.

وحذرت الهيئة من التلوث الخلطي الذي قد يحدث نتيجة لاختلاط الأطعمة بسطوح أو أدوات أو أطعمة أخرى ملوثة.

وشددت على ضرورة وضع الطعام في الثلاجة إذا لم يتم تناوله خلال ساعتين، مع التأكيد على غسل وتعقيم الأدوات المستخدمة بشكل صحيح، وضرورة طهي الطعام حتى يصل إلى مرحلة الاستواء.