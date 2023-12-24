التاريخ ينحاز للنصر قبل قمة الثلاثاء في دوري روشن

يلتقي فريق الاتحاد مع نظيره النصر مساء الثلاثاء المقبل على ملعب الجوهرة المشعة في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة السابعة عشر من بطولة دوري روشن.

الاتحاد يخوض اللقاء وسط ظروف صعبة ونتائج سلبية وضغوطات كبيرة سواء على مستوى اللاعبين أو الإدارة الفنية ولا بديل عن تحقيق الفوز لهم على عكس النصر الذي يعتبر أكثر هدوء من الاتحاد بشكل كبير.

قبل لقاء الثلاثاء تواجه كل من الاتحاد والنصر في 110 مباراة بالدوري السعودي منذ انطلاقته، حقق النصر الفوز في 57 مباراة، بينما تمكن الاتحاد من هزيمة العالمي في 45 مناسبة، وكان التعادل حاضرًا في 8 مباريات

ويحتل النصر المركز الثاني برصيد 40 نقطة، فيما يحتل اتحاد جدة المركز السادس برصيد 28 نقطة

كان قد تقرر نقل مباراة اتحاد جدة أمام النصر، من ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، إلى ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة، دون إجراء تعديل في توقيتها.

النصر تغلب على الاتفاق بثلاثة أهداف في الجولة الماضية من عمر بطولة دوري روشن، في الوقت الذي خسر فيه الاتحاد من الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد وهو ما جعل موقفه صعب للغاية حال تحقيق أي نتيجة سلبية أمام النصر.