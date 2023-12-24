وفد اللجنة المنظمة لكأس آسيا 2023 يختتم زيارته للسعودية

اختتم وفد من اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا 2023 بقطر، زيارة إلى المملكة العربية السعودية، في إطار جولة للتعريف بالاستعدادات الجارية لاستضافة البطولة الآسيوية المرتقبة مع بقاء أقل من شهر على انطلاقها.

شارك في الزيارة ممثلاً عن اللجنة المحلية المنظمة للبطولة كل من جاسم عبد العزيز الجاسم، الرئيس التنفيذي للجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا، وحسن ربيعة الكواري المدير التنفيذي للاتصال والتسويق في اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا والشيخ حمد بن عبد العزيز آل ثاني مدير الإعلام المحلي والإقليمي باللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا .

تضمن برنامج الوفد جلسة حوار ومقابلات تلفزيونية ولقاءات مع الجهات الإعلامية وممثلي وسائل الإعلام ومع أبرز المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة، للتعريف بآخر التطورات والخطط المتعلقة بالإعلاميين وإصدار التصاريح، وإلقاء الضوء على المعلومات المتعلقة بالتذاكر والجماهير السعودية.

يشار إلى اللجنة المحلية المنظمة للبطولة أعلنت مؤخراً عن انطلاق جولة احتفالية في قطر والمنطقة خلال الفترة من 21 إلى 31 ديسمبر 2023.

تشهد الجولة إنشاء مناطق فعاليات لكأس آسيا 2023 في أماكن مختارة في قطر والسعودية ودولة الإمارات، لإتاحة الفرصة للجماهير لمعرفة المزيد عن البطولة، والتقاط الصور التذكارية مع الكأس، ومع أفراد عائلة سبوق، التعويذة الرسمية للنسخة الثامنة عشرة من البطولة، كما تشمل الجولة تنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة بما فيها فرصة الفوز بتذكارات من المنتجات الحصرية التي تحمل شعار البطولة.

تجري الفعاليات في قطر في سيتي سنتر الدوحة وفي قطر مول، وفي السعودية في بوليفارد رياض سيتي والظهران مول، وفي دولة الإمارات في القرية العالمية في دبي إضافة إلى الريم مول في أبو ظبي.

ويستهل الأخضر السعودي، الذي أوقعته قرعة البطولة في المجموعة السادسة، مشواره بمواجهة المنتخب العماني في 16يناير المقبل على استاد خليفة الدولي، ثم يواجه قرغيزستان في 21 من نفس الشهر على استاد أحمد بن علي، فيما يختتم مشواره في دور المجموعات بلقاء تايلاند في 25 يناير على استاد المدينة التعليمية.