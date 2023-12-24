المملكة تدشن أول شبكة جيل خامس داخلية خالية من الانبعاثات الكربونية في العالم

أعلنت "البحر الأحمر الدولية"، الشركة المطورة للعديد من المشاريع السياحية المتجددة الأكثر طموحاً في العالم - وجهتي "البحر الأحمر وأمالا" -، و"شركة أنظمة الاتصالات والإلكترونيات المتقدمة"، المزود الدولي للبنية التحتية الرقمية بمبدأ المستضيف المحايد، عن تدشينهما أول شبكة جيل خامس داخلية , خالية من الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم , في فندق "ترتل باي" في وجهة "البحر الأحمر"، لتحدث سبقاً نوعياً جديداً على مستوى الابتكار والتقنيات المتقدمة.

وقال كبير الإداريين في "البحر الأحمر الدولية" والمتحدث الرسمي المهندس أحمد غازي درويش " إن تدشين أول شبكة جيل خامس داخلية لجميع مقدمي الخدمة المرخصين (stc ، موبايلي، زين، فيرجين موبايل، ليبارا، سلام، ريد بول موبايل) , خالية من الانبعاثات الكربونية في العالم، ليس بالأمر العادي أو البسيط، واليوم ولله الحمد، نشهد تمكين جديد للتقنية والريادة لخدمة مستقبل الاستدامة، الذي يعتبر هدفنا الرئيسي من وجهاتنا الطموحة".

وأضاف " نسعى لإيجاد أفضل التقنيات على مستوى العالم لتوفير التكنولوجيا المتطورة مع حفاظنا على قيمنا تجاه بيئتنا وطبيعتنا لتكون وجهاتنا فريدة في كل شيء الأمر الذي يعد استمرارا لريادة وجهة "البحر الأحمر" الرقمية، وامتدادا لإنجازاتها في نشر أول شبكة جيل خامس خالية من الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم، بالإضافة إلى افتتاح مطار البحر الأحمر الدولي كأول مطار في المملكة يوفر شبكة جيل خامس داخلية" .

فيما أشار الرئيس التنفيذي لشركة ACES الدكتور أكرم أبو راس إلى أن الشركة تسعى لأن تكون جزءاً من مبادرة السعودية الخضراء لتقليل الانبعاثات الإلكترونية من خلال مشاريع البنية الرقمية التي تعمل بها تحت مبدأ المستضيف المحايد.

وعلق رئيس قطاع التقنية في "البحر الأحمر الدولية" الدكتور أحمد السحيلي قائلاً:" يشكل هذا الإنجاز امتداداً لإنجازاتنا التقنية السابقة والتزامنا التام بتوفير تجربة استثنائية لزوارنا، كما يعد استمرار لارتقائنا بقطاع الضيافة في المملكة وأخذ تطلعات ضيوفنا إلى مستويات جديدة"، ومن خلال نموذج عمل المستضيف المحايد، يتم توفير تغطية شبكة الجيل الرابع والجيل الخامس 5G فائقة السرعة من خلال بنية تحتية مشتركة تسمح بتمكين الاتصال السلس للمشتركين مع جميع مقدمي الخدمات المرخصين في المملكة.

بدوره أكد الرئيس التنفيذي لشؤون التقنية الدكتور خالد المعشوق أن شركة ACES من خلال أبحاثها المتقدمة تسعى لتطوير حلول بنية تحتية رقمية للاتصالات خالية من الانبعاثات الكربونية تدعم مشاركة جميع المشغلين.

يذكر أن هذا الإعلان، جاء ليؤكد على الانسجام ما بين استراتيجية "البحر الأحمر الدولية" القائمة على نموذج أعمال جديد للتنمية المستدامة، والذي يضع الإنسان والطبيعة في المقام الأول، وفقاً لأرقى معايير حماية البيئة والتجدد، بالإضافة إلى الابتكار التقني والبنية التحتية الرقمية الذكية، بهدف إحداث تغيير إيجابي في المجتمعات وبيئات العمل؛ واستراتيجية "شركة أنظمة الاتصالات والإلكترونيات المتقدمة " لتعزيز استثماراتها النوعية في الابتكار والتزامها الدائم لتسخير التقنية في خدمة الاستدامة وتحقيق الريادة في الخدمات الرقمية المستقبلية.