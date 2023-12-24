لاعب أبها يدخل ضمن خيارات برشلونة لتدعيم خط الوسط

دخل لاعب وسط أبها، البولندي غجيغوش كريتشوفياك، في دائرة اهتمامات نادي برشلونة الإسباني لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى برشلونة لتدعيم خط وسطه بصفقات جديدة في الصيف المقبل، إلا أن الفريق سيبحث عن الخيارات التي لن تكلفه المزيد من الأموال بسبب الأزمة الاقتصادية للنادي.

وبحسب لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإنه هناك العديد من الخيارات المتاحة أمام إدارة برشلونة لضم أحدها في الصيف المقبل بشكل مجاني.

وشهدت الخيارات التي عرضتها الصحيفة الإسبانية تواجد متوسط ميدان نادي أبها، الدولي البولندي غجيغوش كريتشوفياك، البالغ من العمر 33 عامًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن خبرات اللاعب السابقة في الدوري الإسباني قد ترجح كفته بالانضمام لبرشلونة في الصيف المقبل بشكل مجاني بعد انتهاء عقده مع نادي أبها.