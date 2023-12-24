بـ 4 مواجهات.. انطلاق منافسات الجولة 15 لـ “دوري يلو” الاثنين

تنطلق غدًا الاثنين منافسات الجولة 15 من دوري الدرجة الأولى للمحترفين لكرة القدم "دوري يلو"، التي تقام على مدار ثلاثة أيام, بخوض تسع مواجهات.

ويستقبل الباطن على ملعبه في حفر الباطن غدًا ضيفه الجندل، ويستضيف النجمة على ملعب إدارة التعليم بعنيزة ضيفه القادسية، ويتواجه هجر والفيصلي على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الأحساء, وتختم مواجهات اليوم الأول بلقاء جدة والخلود على ملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

ويتضمن اليوم الثاني من الجولة "الثلاثاء" مواجهتي العدالة والعين على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الأحساء والجبلين والصفا على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي في حائل.

فيما تختتم الجولة الأربعاء المقبل بخوض ثلاث مواجهات, حيث يستقبل الترجي على ملعب مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية في القطيف نظيرة العربي، ويستضيف العروبة على ملعبه في الجوف فريق البكيرية، وأخيرًا يستضيف أحد نظيره القيصومة في المدينة المنورة.