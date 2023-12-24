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تشيلسي يتعرض للهزيمة الثامنة في الدوري الإنجليزي

24 ديسمبر 2023 · < 1 minutes

تعرض فريق تشيلسي للهزيمة الثامنة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023-2024.

وانهزم تشيلسي أمام مضيفه وولفرهامبتون 1-2، الأحد، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.

سجل كل من الجابوني ماريو ليمينا (51) والأيرلندي مات دوهيرتي (90+3) هدفي أصحاب الأرض.

فيما كان هدف تشيلسي الوحيد بواسطة الفرنسي كريستوفر نكونكو في الدقيقة (90+6).

ويحتل تشيلسي المركز العاشر برصيد 22 نقطة وبفارق الأهداف يأتي وولفرهامبتون في المركز الحادي عشر.

ويلتقي تشيلسي في مباراته المقبلة مع كريستال بالاس يوم الأربعاء 27 ديسمبر، بينما سيحل برينتفورد ضيفًا على ولفرهامبتون.