تشيلسي يتعرض للهزيمة الثامنة في الدوري الإنجليزي

تعرض فريق تشيلسي للهزيمة الثامنة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023-2024.

وانهزم تشيلسي أمام مضيفه وولفرهامبتون 1-2، الأحد، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.

سجل كل من الجابوني ماريو ليمينا (51) والأيرلندي مات دوهيرتي (90+3) هدفي أصحاب الأرض.

شباك تشلسي تتلقى الهدف الأول من رأسية ليمينا#الدوري_الإنجليزي pic.twitter.com/4Xl3HxSwNH — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 24, 2023

فيما كان هدف تشيلسي الوحيد بواسطة الفرنسي كريستوفر نكونكو في الدقيقة (90+6).

ويحتل تشيلسي المركز العاشر برصيد 22 نقطة وبفارق الأهداف يأتي وولفرهامبتون في المركز الحادي عشر.

ويلتقي تشيلسي في مباراته المقبلة مع كريستال بالاس يوم الأربعاء 27 ديسمبر، بينما سيحل برينتفورد ضيفًا على ولفرهامبتون.