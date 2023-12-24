الاتحاد يعلن إصابة بامسعود بالرباط الصليبي

أعلن الاتحاد رسميًا إصابة أحمد بامسعود، مدافع الفريق، بقطع في الرباط الصليبي للركبة بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الرائد التي جرت مساء أمس السبت في دوري روشن للمحترفين.

وأصدر الاتحاد بيانًا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، جاء فيه "الفحوصات الطبية التي أجراها أحمد بامسعود على موضع الإصابة التي تعرض لها أمام الرائد أظهرت تعرضه لقطع في الرباط الصليبي للركبة، ويتم الترتيب حاليًا لإجراء اللاعب عملية جراحية".

وخرج بامسعود مصابًا من مباراة الرائد التي انتهت بخسارة الاتحاد بنتيجة 1-3.

ومن المتوقع أن يغيب بامسعود عن الاتحاد حتى نهاية الموسم الجاري، حيث ينضم لقائمة طويلة من الإصابات في صفوف العميد.

ولا يعتبر بامسعود أول لاعب من الاتحاد يتعرض لهذه الإصابة، إذ سبقه أحمد شراحيلي في بداية الموسم.