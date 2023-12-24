دون الحاجة لإغلاق التطبيق.. يمكنك حماية محادثاتك في “واتساب ويب”

عندما نستخدم تطبيق "واتساب ويب" على حاسوب مشترك مع الآخرين، يكون من الشائع أن نقوم بإغلاق التطبيق في كل مرة نغادر فيها الحاسوب لحماية خصوصية محادثاتنا. ولكن "واتساب" تقدم لك حلًا فعّالًا وسريعًا لهذا الإزعاج، والذي يتيح لك الحماية دون الحاجة لإغلاق التطبيق.

إذا كنت تستخدم تطبيق "واتساب ويب" على حاسوب يتشارك مع الآخرين وترغب في حماية محادثاتك دون الحاجة لإغلاق التطبيق، يمكنك بسهولة تعيين كلمة مرور خاصة وتفعيل ميزة قفل الشاشة للتطبيق.

لتأمين محادثاتك في "واتساب ويب" باستخدام كلمة المرور، اتبع الخطوات التالية:

1. افتح تطبيق "واتساب ويب" وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك.

2. انقر على الزر الثلاثي النقاط في الزاوية العلوية اليمنى من قائمة الدردشة، ثم اختر "الإعدادات".

3. اختر "الخصوصية" ومن ثم "قفل الشاشة".

4. فعّل خيار "قفل الشاشة" وادخل كلمة مرور جديدة تتألف من ستة أحرف على الأقل.

5. قم بتأكيد كلمة المرور وانقر على "موافق".

يمكنك أيضًا تحديد وقت لتنشيط قفل الشاشة تلقائيًا إذا لم يتم استخدام "واتساب ويب" لفترة زمنية معينة. يمكنك أن تختار بين دقيقة واحدة، أو 15 دقيقة، أو ساعة، ويمكنك أيضًا قفل الشاشة يدويًا في أي وقت تشاء.

وإذا كنت ترغب في تعطيل ميزة قفل الشاشة، يمكنك فعل ذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

1. افتح تطبيق "واتساب ويب" وانقر على الزر الثلاثي النقاط في الزاوية اليمنى العلوية.

2. اختر "الإعدادات".

3. اختر "الخصوصية" ومن ثم "قفل الشاشة".

4. عطل خيار "قفل الشاشة" وأدخل كلمة المرور لتأكيد العملية.

5. انقر على "موافق".