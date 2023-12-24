“العدل”: 3 ملايين مستفيد من تفعيل منظومة المصالحة

قال مدير مبادرة تفعيل منظومة المصالحة بوزارة العدل المهندس يوسف الغامدي، إن المبادرة تلحظ نموا متزايدا للمصالحة بشكل كبير منذ إطلاق منصة "تراضي".

وأضاف في تصريحات تلفزيونية لبرنامج الراصل على قناة "الإخبارية": "استفاد من الخدمة أكثر من 3 ملايين شخص، حيث أصدرنا 200 ألف وثيقة صلح، في شهر أكتوبر الماضي هناك 13 ألف وثيقة، ويتم بشكل يوم تسوية 600 نزع وخلاف الأمر الذل له أثر إيجابي على المجتمع.

ويقدم "مركز المصالحة" خدمات الصلح من خلال منصة تراضي الرقمية (taradhi.moj.gov.sa)، حيث يهدف المركز إلى نشر ثقافة الصلح في المجتمع؛ ليصبح البديل المفضل لتسوية النزاعات، عبر مصلحين مؤهلين ومتخصصين في مختلف مسارات النزاع، ضمن إجراءات مؤسسية وتشريعات معتمدة؛ مما يسهم في تهيئة البيئة الاستثمارية الآمنة.