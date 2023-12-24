عضو مجلس بمنطقة الرياض يطالب ببقاء الطلاب في المدرسة إلى ما بعد الساعة 3 عصرا

طالب عضو مجلس منطقة الرياض الدكتور عثمان المنيع، ببقاء الطلاب في المدرسة إلى ما بعد الساعة 3 عصرا، مشترطا أن تكون المدرسة مهيئة بالكامل لمثل هذه الأمور.

وقال في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الراصد" على قناة "الإخبارية": "وجبة غذائية يا على حساب الطالب أو ولي الأمر حتى نزيد من حصيلة التعليم والتربية، ونحفظ الطالب من الخروج للشارع، ولما يروح البيت يكون مرهق وبعدها ينام".