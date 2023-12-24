أستاذ في طب النساء والولادة: اختيار جنس المولود أصبح ممكنًا الآن ولا مانع شرعي

قال الدكتور حسن جمال، أستاذ طب النساء والولادة وعلاج العقم وأطفال الأنابيب، إن اختيار جنس المولود أصبح الآن ممكنًا طبيًا وبنسبة نجاح تصل إلى 95% من عمليات الحقن المجهري.

وأوضح أستاذ طب النساء والولادة، في لقاء تلفزيوني مع برنامج "الراصد" على قناة "الإخبارية"، إن التحليل الجيني للأجنة خلال عملية الحقن المجهري يُمكن من اختيار جنس المولود، مضيفًا أنه لا مانع شرعي في هذا الإجراء.

أستاذ طب النساء والولادة وعلاج العقم وأطفال الأنابيب د. حسن جمال: من السهل علاج تأخر الإنجاب لدى النساء بعكس الرجال.. وزراعة الخلايا الجذعية لو نجحت سوف تصبح ثورة رائعة في مجال الطب والإنجاب#الراصد pic.twitter.com/2VXgkjzYAn — الراصد (@alraasd) December 24, 2023

وفي السياق، كشف الدكتور حسن جمال أن علاج تأخر الإنجاب لدى النساء أسهل منه عند الرجال، وذلك بفضل التطورات الطبية والتقنية المستخدمة إلى جانب عمليات حقن البلازما في المبيض، مشيرًا إلى بريق أمل في استخدام زراعة الخلايا الجذعية في مجال الطب والإنجاب، والذي إذا نجحت فإن امرأة في عمر الخمسين سيمكنها الولادة، على حد قوله.