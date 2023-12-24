متحدث هيئة النقل: مشروع جديد يربط 200 مدينة ومحافظة

قال المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل صالح الزويد، إن هناك مشاريع جديدة سترى النور قريبا في بريدة وجازان ومشروع يربط 200 مدينة ومحافظة، مشيرًا إلى أن بعض المشاريع موجودة وأخرى قريبا سيتم تدشينها خلال 2024.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ياهلا" على قناة "روتانا خليجية": "وجود لائحة المخالفات في وسائل النقل العام، يعزز الحوكمة، فهي تسعى لتحقيق التوازن بين الركاب ومقدمي الخدمات، كما تحفز الناس على استخدام النقل العام".

وتابع: "هناك لجان مخصصة لرصد وتطبيق لائحة المخالفات في وسائل النقل العام، وهناك أماكن مخصصة للتدخين".

وأشار إلى أنه لن يسمح الأطفال أقل من 13 سنة في الرحلات بين المدن بصعود الحافلات وكذلك الأطفال أقل من 8 سنوات في الرحلات داخل المدينة.