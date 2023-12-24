مونديال الأندية في جدة يحظى بإشادات عالمية أبرزها من إنفانتينو

انتزعت بطولة كأس العالم للأندية 2023 التي أقيمت في جدة إشادات إقليمية وعالمية من شخصيات مرموقة في عالم كرة القدم، لعل أبرزهم السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأسدل الستار على كأس العالم للأندية 2023 يوم الجمعة الماضي، بعدما أقيمت في جدة على مدار 10 أيام (من 12 حتى 22 ديسمبر الجاري) بمشاركة 7 أندية من مختلف القارات.

وتوج مانشستر سيتي باللقب للمرة الأولى في تاريخه، كما أن اللقب هو خامس ألقابه في كل البطولات خلال عام 2023، بعدما توج برباعية الدوري الإنجليزي، وكأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي.

وحظيت المملكة بإشادات واسعة، خصوصًا أن البطولة شهدت حضورًا جماهيريًا قياسيًا بلغ أكثر 250 ألف مشجع من شتى أنحاء العالم في 7 مباريات.

فيديو | الفيفا.. جدة تسجل أكبر حضور جماهيري في مونديال كأس العالم للأندية#عين_الخامسة#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/9HUjpDtwFc — الإخبارية - رياضة (@sport_ekh) December 24, 2023

وشهدت هذه النسخة تسجيل رقم قياسي على صعيد الحضور الجماهيري في مباريات الافتتاح، حين حطم حضور مواجهة الافتتاح بين الاتحاد وأوكلاند سيتي النيوزيلندي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، كل أرقام النسخ الـ(19) الماضية، بحضور أكثر من (50) ألف مشجع.

كما استضافت السعودية أكثر من 500 إعلامي محلي ودولي لتغطية البطولة.

من جانبه، أكد إنفانتينو أن السعودية تسير على الطريق الصحيح في كافة الرياضات، وأصبح المشروع الرياضي واقعًا وحقيقة.

وأبرزت الصحف العالمية تصريحات بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، المتوج باللقب، حيث قال إن مونديال الأندية كان تجربة رائعة، مشيدًا بالتطور الهائل في السعودية.

وأضاف المدرب الإسباني أن الجميع ينظر إلى السعودية في الوقت الراهن.