للمملكة العربية السعودية وموريتانيا علاقات تاريخية وثيقة وطيدة، وتعد السعودية من أكبر الدول الداعمة لموريتانيا تنمويًا.

وقدمت المملكة العديد من القروض والمساعدات لموريتانيا من خلال الصندوق السعودي للتنمية، آخرها اليوم الأحد.

وأعلن الصندوق السعودي للتنمية، اليوم، افتتاح مشروع أركيز الزراعي بموريتانيا والذي يسهم الصندوق في تمويله بمبلغ 34 مليون دولار.

وقال الصندوق على منصة "إكس" إن المشروع يهدف إلى تعزيز الأمن المائي والغذائي وتمكين المستفيدين من الاكتفاء الذاتي، للإسهام في تنمية القطاعات الحيوية والتنموية الأخرى.

وأضاف أن ذلك سيتم من خلال استصلاح حوالي 6700 هكتار من الأراضي الزراعية ما يساعد على رفع كفاءة الطاقة الإنتاجية الزراعية وتوفير فرص عمل ورفع كفاءة المنشآت المائية، والري والصرف وتأهيل الطرق وتوفير المعدات الزراعية والمياه الصالحة للشرب للمزارعين.

فيديو | بتمويل من المملكة.. تدشين مشروع زراعي جنوبي موريتانيا بأكثر من 30 مليون دولار#الإخبارية pic.twitter.com/3YVb6LQNfp — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 24, 2023

وسيمكن هذا المشروع الزراعي الكبير، والذي يصل عدد المستفيدين منه حوالي 10 آلاف أسرة، من المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلد من المواد الأساسية، وزيادة مداخيل السكان وتحسين مستوى معيشتهم.

ويعتمد هذا المشروع على مياه النهر عن طريق فتحة “كاني” وعبر قناة بطول 60 كيلومترا تمتد حتى منطقة “أغويليل” التي تبدأ منها قنوات رئيسية وثانوية لري مساحة المشروعين الجديد والقديم اللذين تبلغ مساحتهما ما مجموعه 4500 هكتار.

وتم في إطار هذا المشروع كذلك تنظيف وإعادة تقويم مزرعة لعويجة الممتدة على طول 44 كلم، وبناء جسر جديد في هذه المزرعة من ست صمامات، وبناء طريقين، هذا بالإضافة إلى القيام بالدراسات ومراقبة تنفيذ أشغال تطوير هذا الحوض، واتخاذ الإجراءات المصاحبة كاقتناء الآلات الزراعية، ووسائل الصيانة، وتكوين وتأطير المنتجين.