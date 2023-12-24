كريم عبد العزيز بعد غياب 22 عامًا.. إقبال كبير على عروض “السندباد” بموسم الرياض

شهدت عروض مسرحية "السندباد" التي يستضيفها مسرح محمد العلي في منطقة بوليفارد سيتي بالعاصمة الرياض، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، خاصة وإن هذه المسرحية تشهد عودة النجم المصري كريم عبد العزيز إلى خشبة المسرح بعد غياب أكثر من 22 عامًا.

"السندباد"، وهي مسرحية كوميدية مليئة بالأجواء الدرامية وبالأحداث والمغامرات، تمثل أيضًا التجربة المسرحية الأولى للنجمة المصرية نيللي كريم.

فيديو | إقبال كبير على مسرحية "السندباد" التي تجمع كريم عبد العزيز ومجموعة من الفنانين على مسرح محمد العلي ⁦#RiyadhSeason⁩

⁦#BigTime#الإخبارية pic.twitter.com/66bgap5UVn — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 24, 2023

تبدأ أحداث القصة عندما يهرب "أبو الهول" من "المعلم سنوسي" الذي يختبئ في مقبرة قديمة يجد فيها سلسلة تعود به إلى زمن السندباد، والذي ينتحل "عمر" شخصيته، وكأنه السندباد العائد من رحلته الأخيرة التي اختفى فيها منذ سنوات طويلة، ليعيش عمر حياة السندباد ومغامراته وبطولاته، حتى يكتشف سر العودة لزمنه الحالي.

يشارك في هذا العرض المسرحي الذي يستمر حتى 28 ديسمبر الجاري، عدد من نجوم المسرح المصريين، منهم الفنان بيومي فؤاد، والفنانة شيماء سيف، والفنان مصطفى خاطر.