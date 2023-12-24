“البلدية والإسكان”: أكثر من مليون ونصف أسرة سعودية استفادت من الحلول التي توفرها الوزارة عبر سكني

قال سيف السويلم المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إن أكثر من مليون ونصف أسرة سعودية استفادت من الحلول السكنية التي توفرها الوزارة عبر برنامج سكني.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية": "من الخيارات شراء الوحدات الجاهزة، وشراء الوحدات تحت الإنشاء بالتعاون مع المطورين العقاريين، إمكانية البناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، والحصول على الأراضي المجانية ضمن المخططات المطورة التي نوفرها لأهالينا في جميع المناطق".

وتابع: "الرقم الذي تم تحقيقه سيكون له إنعكاسة على المستهدف الرئيسي، وهو رفع نسبة التملك السكني والوصول إلى نسبة 65% في 2025، و70% في 2030".