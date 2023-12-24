لاعبة التنس غدير الخليفة: سنشجع أنس جابر في “كأس موسم الرياض”

كشفت لاعبة التنس السعودية غدير الخليفة أنها ستشجع التونسية أنس جابر في مباراة "كأس موسم الرياض للتنس".

وقالت الخليفة، في تصريحات لقناة "الإخبارية"، اليوم الأحد، "متحمسون وفخورون لإقامة مثل هذه البطولات على الأراضي السعودية".

وأضافت "سأحضر المباريات، أريد أن أرى أنس جابر وهي المصنفة السادسة على العالم، وسنشجعها في المباراة لأنها لاعبة عربية".

وأوضحت لاعبة التنس "تفاجأت بنفاد تذاكر مباراة الرجال في غضون نصف ساعة، وهذا دليل على المتابعة الكبيرة للعبة التنس في السعودية".

فيديو | لاعبة التنس غدير الخليفة: فخورون باستضافة البطولات العالمية في #موسم_الرياض ونفاد تذاكر المبارة الأولى بسرعة دليل على المتابعة الكبيرة للعبة التنس

#BigTime⁩ #الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/AMvWpFZoqO — الإخبارية - رياضة (@sport_ekh) December 24, 2023

وتقام "كأس موسم الرياض للتنس" ضمن فعاليات النسخة الجارية من موسم الرياض، التي تشمل أيضًا مناسبات مميزة في مختلف المجالات.

وتقام منافسة السيدات يوم الثلاثاء، على أن تقام منافسة الرجال يوم الأربعاء.

ومن المنتظر أن يشارك في البطولة كل من الصربي نوفاك ديوكوفيتش والإسباني كارلوس ألكاراز فضلا عن البيلاروسية أرينا سابالينكا والتونسية أنس جابر.

ويلعب نوفاك ديوكوفيتش ضد كارلوس ألكاراز يوم الأربعاء، بينما تلعب البيلاروسية أرينا سابالينكا ضد التونسية أنس جابر يوم الثلاثاء.