الزعاق: سنعيش هذا الأسبوع بداية البرد الفعلي وأطول ليال الشتاء

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق، إن هذه الأيام تشهد انقلاب حركة الشمس من الجنوب للشمال، وسنعيش خلال الأسبوع الجاري أطول ليال وأقصر نهار في العام على الإطلاق، وسيفتح علينا باب من الشتاء فاشبعوا نوماً في هذا الأسبوع.

وأضاف الزعاق، يتزامن ذلك مع النجم الثالث من نجوم المربعانية المسمّى "الشولة"، وكما يقول العرب: "إذا طلعت الشولة طال الليل طولة واشتد على العائل العولة".

وأشار في فيديو نشرته قناة "العربية"، أنه في نهاية هذا الأسبوع يبدأ النهار يأخذ حصته من الليل، ويستمر في ذلك 3 أشهر، وحينذاك يتساوى طول الليل والنهار في شهر مارس.

وأكّد أن طول ساعات الليل على بلدان الخليج في هذه الأيام يتجاوز 13 ساعة تقريباً والشمس غائبة عن القطب الشمالي لثلاثة أشهر.