الهلال يتصدر تصنيف “فيفا” للأندية الآسيوية.. والنصر في مركز متأخر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تصنيف الأندية الآسيوية حتى الآن، حيث سيعتمد على هذا التصنيف لاختيار الممثل الرابع لآسيا في كأس العالم للأندية 2025، التي ستقام لأول مرة بمشاركة 32 فريقًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويشارك من آسيا 4 أندية في مونديال 2025، الهلال (بطل دوري أبطال آسيا 2021)، وأوروا ريد دياموندز الياباني (بطل 2022)، إضافة إلى بطل النسخة الجارية، وفريق رابع يتم اختياره عبر التصنيف.

ويتصدر الهلال التصنيف الحالي لأندية آسيا برصيد 97 نقطة، فيما جاء جيونبوك وأولسان في المركزين الثاني والثالث بـ72 نقطة و62 نقطة على الترتيب.

واحتل كاواساكي الياباني المركز الرابع بـ61 نقطة، ثم الدحيل القطري في المركز السادس بـ53 نقطة، بينما جاء النصر في المركز الثامن بـ49 نقطة.