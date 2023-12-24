رئيس شتوتجارت يحبط كبار أوروبا بشأن مفاجأة الدوري الألماني

أكد ألكسندر فيرله، رئيس شتوتجارت، أن الغيني سيرهو جيراسي، نجم الفريق وصاحب الأداء المفاجئ في الدوري الألماني لهذا الموسم، لن يرحل عن الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وحظي جيراسي باهتمام من أندية أوروبية كبرى لضمه، بعدما سجل 17 هدفًا، قبل أن تعطله الإصابة.

وبفضل أهداف جيراسي يحتل شتوتجارت المركز الثالث في الدوري الألماني، بعد أن كان ينافس لتفادي الهبوط في الموسم الماضي.

وقال فيرله لـ"بيلد إم سونتاج"، "قرار جيراسي الصيف الماضي جاء في صالح شتوتجارت رغم العروض الخارجية، حيث كان بمقدوره أن يحصل على كثير من المال، هو وعائلته يشعرون بسعادة كبيرة هنا، ولديه دور كبير مع الفريق، إنه يقدر ذلك".

وأضاف رئيس شتوتجارت "لا أرى أي إشارات أخرى في الوقت الراهن".